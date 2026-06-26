Poduje volvió a cuestionar a Quiroz: "Es devoto de la 'virgen del puño'"

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, reactivó la pugna por las presiones presupuestarias que sostuvo hace unos meses con su par de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien esta vez calificó como un "devoto de la 'virgen del puño'".

En abril pasado, el propio Presidente Kast tuvo que desdramatizar la controversia, después de que el titular del Minvu afirmara que tiene "un solo jefe", refiriéndose al Mandatario, y que el responsable de las arcas fiscales es "un ministro más" dentro del gabinete.

"Tengo un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso", manifestó Poduje este jueves ante el empresariado de La Araucanía, antes de representar una suerte de diálogo con Quiroz que daría cuenta de las dificultades para cumplir con sus metas en Vivienda.

"'Necesito 500 mil UF para arreglar los...' 'No, no las tiene... Páguelas usted...' 'Si no tengo plata, no está en el presupuesto...' 'Bueno, que se joda...' 'Pero ¿qué hago? Están las familias pidiendo la asignación directa...' 'Bueno, problema suyo'", planteó el secretario de Estado, según consigna El Mercurio.

Poduje aseguró entonces que, en este caso, desde el Minvu "vamos a tener que pagar, y esta factura la vamos a derivar a algunas constructoras: 17.880 millones de pesos por construcciones que debieron haber reparado ellos".

Sobre los recursos necesarios para que su cartera mejore las condiciones habitacionales de algunas familias, el ministro se preguntó: "¿Qué voy a hacer con Quiroz? Imagínese lo que es para mí decirle a ese hombre devoto de la 'virgen del puño' que tengo que pedirle (dinero)".

En esta jornada, Poduje dijo haber realizado tales declaraciones en un tono coloquial, y admitió que el país enfrenta un escenario de escasos recursos.

"No le puedo decir al ministro Quiroz: 'Páseme la plata para poder hacer de nuevo estas viviendas mal hechas', me las tiene que pagar la empresa, porque el ministro tiene que cuidar la plata. Ese era el sentido de mi frase, pero todos los ministros de Hacienda tienen que ser devotos de la 'virgen del puño', y si no lo son, son malos ministros de Hacienda", zanjó.