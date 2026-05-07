Juanita Ringeling confirma su tercer embarazo con tiernas postales

La actriz Juanita Ringeling confirmó en sus redes sociales que está a la espera de su tercer hijo junto al también actor Matías Assler.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete compartió unas fotografías a raíz del próximo día de la madre, mostrando su abultada barriga.

"Se acerca el día de la madre y este año lo celebramos con un nuevo integrante en camino! 23 semanas ya", escribió, mencionando a su pareja en el posteo.

Bajo esta línea, la artista añadió: "Abrazo a todas las madres en este viaje tan bello, lleno de ambivalencia, amor profundo, miedo, risas, soledad, magia animalesca y tanto más!!!".

Cabe recordar que Ringeling se convirtió en madre por primera vez en junio de 2021, cuando ella y Assler recibieron a su hijo Aurelio.

En tanto, los actores dieron la bienvenida a su hija Loica en enero de 2024.