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Tópicos: Magazine | Personajes

Juanita Ringeling confirma su tercer embarazo con tiernas postales

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Nuevo integrante en camino", escribió la intérprete en sus redes sociales.

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La actriz Juanita Ringeling confirmó en sus redes sociales que está a la espera de su tercer hijo junto al también actor Matías Assler. 

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete compartió unas fotografías a raíz del próximo día de la madre, mostrando su abultada barriga. 

"Se acerca el día de la madre y este año lo celebramos con un nuevo integrante en camino! 23 semanas ya", escribió, mencionando a su pareja en el posteo. 

Bajo esta línea, la artista añadió: "Abrazo a todas las madres en este viaje tan bello, lleno de ambivalencia, amor profundo, miedo, risas, soledad, magia animalesca y tanto más!!!". 

Cabe recordar que Ringeling se convirtió en madre por primera vez en junio de 2021, cuando ella y Assler recibieron a su hijo Aurelio.

En tanto, los actores dieron la bienvenida a su hija Loica en enero de 2024. 

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