Juanita Ringeling confirma su tercer embarazo con tiernas postales
"Nuevo integrante en camino", escribió la intérprete en sus redes sociales.
"Nuevo integrante en camino", escribió la intérprete en sus redes sociales.
La actriz Juanita Ringeling confirmó en sus redes sociales que está a la espera de su tercer hijo junto al también actor Matías Assler.
A través de su cuenta de Instagram, la intérprete compartió unas fotografías a raíz del próximo día de la madre, mostrando su abultada barriga.
"Se acerca el día de la madre y este año lo celebramos con un nuevo integrante en camino! 23 semanas ya", escribió, mencionando a su pareja en el posteo.
Bajo esta línea, la artista añadió: "Abrazo a todas las madres en este viaje tan bello, lleno de ambivalencia, amor profundo, miedo, risas, soledad, magia animalesca y tanto más!!!".
Cabe recordar que Ringeling se convirtió en madre por primera vez en junio de 2021, cuando ella y Assler recibieron a su hijo Aurelio.
En tanto, los actores dieron la bienvenida a su hija Loica en enero de 2024.