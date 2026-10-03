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Tópicos: Magazine | Personajes

Juicio por la tuición del hijo de Mane Swett en Nueva York se extenderá hasta diciembre

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tribunal norteamericano fijó nuevas audiencias en el caso.

Juicio por la tuición del hijo de Mane Swett en Nueva York se extenderá hasta diciembre
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Un tribunal de Nueva York fijó nuevas audiencias en el juicio por la tuición del hijo entre Mane Swett y el periodista estadounidense John Bowe.

Actualmente la actriz chilena se encuentra atravesando un tercer juicio por este tema. En primera instancia la situación debía definirse en una última audiencia fijada para este 1 de octubre. Sin embargo la justicia estadounidense decidió extender el proceso hasta diciembre.

Ahora Swett tendrá que presentarse en la corte los días 9 y 10 de noviembre, además del próximo 22 de diciembre.

El distanciamiento entre Mane Swett y su hijo comenzó en 2023 cuando este viajó a Estados Unidos con su padre por un periodo de vacaciones.

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