Julio Milostich y su movido presente: "Estoy entre Shakespeare y empanadas"

Durante todo el mes de mayo el actor Julio Milostich estará protagonizando la obra "Hamlet-Multitud" en el Teatro UC.

En paralelo a los ensayos y las funciones, el intérprete se dedica a trabajar en Empanadas la Querencia, su emprendimiento culinario que inició durante la pandemia y que reforzó con su experiencia en el programa "MasterChef Celebrity".

"Yo me la paso entre el teatro, entre Shakespeare y las empanadas, así es mi vida", confesó Milostich a Una Nueva Mañana en Cooperativa.

"Tengo un boliche con letrero, así que estoy muy contento y orgulloso. Es a lo que aspiraba. Va de a poquito, no ha sido fácil, como todo emprendimiento", agregó el actor.

En esa línea indicó que "estamos ya con una clientela, ya los vecinos ya me conocen, volvieron clientes antiguos, así que lo de las empanadas va viento en popa igual que el teatro".