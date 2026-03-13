Junior Playboy estalla en llanto tras expulsión de "Fiebre de Baile"

El chico reality Junior Playboy reapareció tras ser expulsado del programa "Fiebre de Baile".

Todo ocurrió la noche del miércoles cuando la performance de la figura televisiva fue destrozada por Fran García Huidobro, miembro del jurado.

Tras esto, el ex "Tierra Brava" decidió encarar a la Dama de Hierro, actitud que no gustó a Raquel Argandoña, miembro del jurado. Por este motivo, la madre de Kel Calderón decidió expulsarlo del estelar.

Junior Playboy estalla en llanto

Ahora bien, mediante redes sociales, Junior Playboy decidió romper el silencio y abordó la polémica, mostrándose conmocionado.

"Quiero agradecer todos los lindos mensajes, el apoyo que ustedes me dan. Gracias mi gente", partió diciendo.

Bajo esta línea, José Luis Concha, nombre de la figura televisiva, reflexionó sobre su paso por el programa de baile: "Yo me hice una promesa y dije que no me iba a dejar pisotear ni humillar por nadie más, yo me doy a respetar".

"Para algunos quizás sea ordinario o flaite, como me quieran llamar, pero a mí no me llegan esas palabras. Soy humilde, me ha costado mucho", agregó, asegurando sentirse "orgulloso y feliz de quien soy y no me arrepiento de nada".

Finalmente, Concha arremetió contra Raquel Argandoña: "Yo sabía que no iba a ser fácil, porque yo entré con el problema de esta señora, con el hijo, que ella tenía problema antes. Era algo que sí iba a suceder en algún momento", cerró.