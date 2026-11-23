La cantante Karen Paola descartó un pronto regreso a la televisión luego de su paso por "Fiebre de Baile", programa de Chilevisión que tuvo que abandonar a raíz de una lesión a pocos días de la final en agosto pasado.

En conversación con Infórmate Serena en el marco del Festival Coke Studio, la artista aseguró que en este momento se concentrará en sus proyectos musicales.

"Doy mucho jugo yo en la tele, soy muy respondona. Entonces yo creo que a lo mejor me van a retar", aseguró al explicar por qué no se siente cómoda en formatos televisivos como la competencia de baile de CHV.

La artista también sostuvo que "me aburro de que me reten, porque al final como que te coartan y una no puede ser una misma, y a mí me gusta ser yo, no me gusta que me digan lo que tengo o no tengo que hacer".

"Así como volver a un programa, no, porque estoy super enfocada en mi nueva etapa musical que la lanzo en enero del próximo año, entonces quiero estar enfocada en eso", aseveró.

Eso sí, abrió las puertas a una posible participación en algún espacio televisivo "si tiene que ver con música".