Karen Paola pidió disculpas a Cathy Barriga por burlarse de su situación judicial

La exintegrante de "Mekano" Karen Paola se disculpó públicamente con la exalcaldesa Cathy Barriga por una antigua aparición en la que se burlaba de la situación judicial de la exautoridad de Maipú.

En concreto el registro corresponde a cuando la también cantante visitó el programa digital de Carla Jara (también ex "Mekano"), donde comentaron el pasar de Barriga, quien por esos días se encontraba con arresto domiciliario.

"Pesada ya lo sabemos, está en su casa, encerrada, sin poder salir, ¡Qué pena por usted!", dijo Jara en aquel entonces, mientras Karen Paola replicaba imitando pasos de robot en honor a "Robotina", el apodo de Barriga.

Este momento, que corresponde a marzo pasado, reflotó a raíz de la entrevista que Cathy Barriga brindó este domingo a "Primer Plano". "Ambas (Karen Paola y Carla Jara) están viviendo procesos importantes en sus vidas. Yo empatizo cuando las personas viven momentos difíciles, creo que está demás el comentario", señaló Barriga sobre las burlas.

Las disculpas de Karen Paola

Pese a la neutra respuesta de la exalcaldesa, Karen Paola usó sus redes sociales para pedir disculpas a Barriga y para señalar que "no correspondía que yo me riera de su situación".

"Hoy no soy la misma persona que era entonces, y me avergüenza profundamente mi actuar de ese momento. No lo recordaba, pero lo asumo y solo me queda pedir disculpas por ello", complementó Karen Bejarano.