Karol Lucero tras nueva funa: "Estoy cansado de este sentimiento de culpa"

A través de su Instagram, el exrostro televisivo Karol Lucero compartió un sentido mensaje tras ser "funado" nuevamente por sus polémicos dichos sobre Felipe Camiroaga.

"Lamento haber herido sensibilidades respecto a la figura de Felipe Camiroaga, persona a la que admiré profundamente por tu carisma y talento, solo di mi opinión nada más. Pero fue absolutamente incensario hablar de alguien que ya no está, estuve muy mal ahí, lo siento", partió explicando en el posteo.

Bajo esta línea, el también influencer recordó un encuentro con "El Halcón" poco después de que este recibiera pifias en los premios Copihue de Oro 2011, donde le aconsejó "siempre respetar al público".

"En la vida equivócate una y otra vez, opina distinto al resto y no sigas el rebaño, es parte del proceso de aprendizaje, pero jamás permitas que otros se metan en ella como aves carroñeras buscando tu tropiezo para atacarte", añadió el exchico Yingo.

Asimismo, el comunicador afirmó que si bien, es normal equivocarse, al ser una figura pública "debes sumarle que tendrás a cientos para recordártelo con ofensas y críticas; como si no lo tuviéramos permitido y dándole una gravedad absurda y desproporcionada".

"Ya llevo docenas de funas simplemente por ser quien soy o decir lo pienso (...) Estoy cansado de vivir constantemente con este sentimiento de culpa y tratando de no equivocarme sin entender, al mismo tiempo, el por qué tengo prohibido equivocarme... Díganme cómo renuncio, como se hace eso?", expresó, admitiendo que, luego de años fuera de los medios tradicionales, no sabe "como terminar con todo esto que me aqueja desde el 2019".