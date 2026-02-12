Katie Holmes se despide de James Van Der Beek: "Es mucho que procesar"

La actriz Katie Holmes hizo un emotivo homenaje a James Van Der Beek, con quien compartió pantalla en "Dawnson's Creek".

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete publicó una carta dedicada a su colega, fallecido este miércoles a los 48 años tras un largo tratamiento contra el cáncer colorrectal.

"Con gran pesar, formé algunas palabras. Es mucho para procesar. Estoy muy agradecida de haber compartido parte de la historia de James. Es un ser querido. Kimberly, te queremos y siempre estaremos aquí para ti y tus hermosos hijos", escribió la artista en el pie del posteo.

En tanto, añadió en el manuscrito: "James: Gracias. Compartir espacio con la imaginación es sagrado: respirar el mismo aire en el mundo de la fantasía y confiar en que el corazón del otro está a salvo en su expresión".

"Estos son algunos de los recuerdos, junto con risas, conversaciones sobre la vida, canciones de James Taylor: aventuras de una juventud única... Valentía. Compasión. Altruismo. Fuerza. Un aprecio por la vida y las acciones tomadas para vivirla con la integridad de que la vida es arte: creando un hermoso matrimonio, seis hijos amorosos: la trayectoria de un héroe", continuó.

"Lamento esta pérdida con el corazón, aferrada a la realidad de su ausencia y con una profunda gratitud por su huella. Para Kimberly y los niños, estamos aquí para ustedes siempre. Y siempre estaremos ahí para colmarlos de amor y compasión", sentenció.

Holmes y Van Der Beek se conocieron en 1997 cuando obtuvieron los roles protagónicos de "Dawson's Creek", drama juvenil que estuvo al aire por seis temporadas.