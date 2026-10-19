Kylie Jenner encabezó el desfile Victoria's Secret y lució el Fantasy Bra

Los ángeles de Victoria's Secret volvieron a agitar sus alas ante los ojos del mundo este domingo en EE.UU., con un espectáculo lleno de glamour, moda y música que reunió a algunas de las modelos más reconocidas de sus pasarelas, como Alessandra Ambrosio y Adriana Lima, además de contar con la participación sorpresa de Kylie Jenner.

La californiana Bella Hadid fue la encargada de abrir la glamurosa pasarela del Victoria's Secret Fashion Show 2026 realizado en Los Ángeles, sucedida por figuras como Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Alex Consani, Anok Yai, Ashley Graham, Devyn Garcia, Imaan Hammam, Joan Smalls, Liu Wen y Paloma Elsesser.

La pasarela presentó una de las muestras de alas más diversas de los últimos tiempos, con velos, brillos, lentejuelas y plumas de múltiples colores y de todos los tamaños que realzaron la propuesta de lencería de la famosa marca.

El Fantasy Bra

La edición de este domingo, que marcó el regreso del espectáculo a Los Ángeles después de 19 años, también trajo de vuelta el "Fantasy Bra", una exclusiva pieza de lencería creada en colaboración con la firma de joyería Jacob & Co. y lucida por Kylie Jenner.

Jenner, de 29 años, sorprendió al público al desfilar por primera vez en la icónica pasarela.

La influencer, que cuenta con 350 millones de seguidores en sus plataformas, lució el primer "Fantasy Bra" de la firma desde 2018, valorado en 50 millones de dólares, según la revista Vogue, lo que lo convertiría en el sujetador más costoso de la historia de la marca.

Solo el diamante amarillo central está valorado en 22 millones de dólares, de acuerdo con la revista. El atuendo de Jenner se completaba con una minifalda vaporosa, tacones transparentes y alas de plumas blancas.

El evento destacó asimismo por un cartel íntegramente femenino, con actuaciones en vivo de Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y KATSEYE.