Kylie Jenner suma tercera demanda por maltrato laboral

La estrella de realities y socialité Kylie Jenner ha recibido una nueva demanda por maltrato laboral de parte de su exchef privada.

De acuerdo a Los Angeles Times, la demanda -presentada el lunes 22 de junio en el Tribunal Superior de Los Ángeles- sostiene que la excesiva carga laboral provocó a la mujer un aborto espontáneo.

En concreto, la cocinera comenzó a trabajar para la influencer en noviembre de 2024, siendo sometida a jornadas laborales de 11 a 12 horas diarias y "tareas de alta presión", pese a haberle informado a sus superiores sobre un embarazo de alto riesgo.

Las acusaciones contra Kylie Jenner

Según los documentos judiciales, en diciembre de 2024, la afectada sufrió una urgencia médica luego de que se le pidiera "transportar artículos pesados de comida por la calle y cuesta arriba", quedando mareada, sofocada y requiriendo ayuda del personal de seguridad.

Posteriormente, la demandante alegó que fue reprendida por parte del staff, quienes aseguraron que este episodio había "molestado" a la novia de Timothée Chalamet, mientras que, a inicios de febrero de 2025, fue asignada a trabajar en la celebración del cumpleaños de uno de los hijos de Jenner.

"Debido al agotamiento y la abrumadora tensión física, ella se derrumbó emocionalmente en el baño durante el evento", añadieron, apuntando a la carga laboral por el agotamiento físico extremo de la trabajadora.

La mañana siguiente, la mujer acudió a urgencias tras sufrir una hemorragia, donde se le informó que había sufrido de un aborto espontáneo. Una semana más tarde, fue internada a raíz de una nueva hemorragia.

Si bien, la empresa Tri Star -para la que trabajaba- había acordado reubicarla en Nueva York, su empleador aseguró que el traslado y su condición médica fue "una renuncia voluntaria a pesar de su intención de seguir empleada", siendo removida del hogar de la empresaria el 31 de marzo de 2025.

Cabe recordar que esta es la tercera demanda por maltrato laboral que Jenner recibe en lo que va del año, luego de que dos exempleadas del servicio doméstico la acusaran previamente de mantener un ambiente de trabajo tóxico, discriminación, acoso laboral y represalias, causas que continúan su curso en la justicia.