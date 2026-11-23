Gabriel Urzúa sorprendió a Geraldine Muñoz durante su participación en "Fiebre de Canto", donde la bailarina recibió la visita de su pareja tras interpretar "Ay, amor", de Myriam Hernández.

Durante el capítulo del domingo, la conductora Diana Bolocco comenzó a buscar al actor entre el público y lo invitó a acercarse al escenario.

"Pero, ¿por qué estás ahí atrás? No, ¿sabes qué? No, ven para acá. Gabriel, te he esperado toda la temporada", le dijo la animadora al descubrirlo.

Tras aparecer en pantalla, el intérprete destacó el desempeño de Muñoz en el programa y aseguró que ha seguido sus presentaciones a través de la televisión, en una etapa que calificó como "momento decisivo".

"Estoy muy contento por ella, porque he visto su progreso, todo el trabajo que pone, el rigor que tiene, sus métodos para trabajar... yo realmente la admiro mucho y estoy muy, muy feliz por ella", expresó.

Luego, Bolocco le pidió que se acercara a darle un beso a su pareja y, aunque el artista se mostró tímido, finalmente accedió, protagonizando un romántico momento frente a las cámaras.

"¡Al fin Geraldine dejó que Gabriel viniera a verla!", bromeó el rostro de CHV, quien celebró el gesto y le dijo: "¡Ay, qué lindo! Grande, Gabriel. Te queremos mucho".