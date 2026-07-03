La despedida de Fernando Kliche: Horarios y detalles de su velorio y funeral

El reconocido actor Fernando Kliche, quien falleció este viernes a los 71 años, será velado desde este sábado 4 de julio en la Parroquia Jesús Nazareno, ubicada en Manuel Montt 797, Providencia.

Así lo confirmaron desde el gremio de ChileActores y la Fundación Gestionarte, que comunicaron que las honras fúnebres comenzarán a las 09:00 horas.

En tanto, el funeral del recordado galán de teleseries será este domingo 5 de junio en el crematorio del Parque del Recuerdo.

Nacido el 8 de octubre de 1954 en Uruguay, el artista -que había estudiado medicina veterinaria en Inglaterra- llegó a Chile a los 25 años para visitar a su padre, Walter Kliche, galán de la teleserie "La Madrastra".

Sin embargo, su breve paso por suelo nacional terminó siendo una estadía permanente, debutando en la producción de Canal 13 "Casagrande".

Posteriormente, destacó por otros títulos de la estación como "La Intrusa" y "Marrón Glacé", además de "Lola". Más tarde, sumó a su carrera su participación en "Teatro en Chilevisión", el trabajo en diversas obras teatrales, producciones de TVN y la serie de Netflix "Baby Bandito".