"La única víctima": María José Prieto revela cómo su hija enfrentó las acusaciones contra Cristián Campos

María José Prieto volvió a referirse a la denuncia por abuso sexual contra Cristián Campos, su esposo, revelando el impacto que las acusaciones tuvieron en su hija Julieta.

En el podcast "Mamá por siempre", la actriz se sinceró con María Luisa Godoy, criticando el rol de los medios de comunicación en el caso.

"Creo que es bueno que se hable de lo mal que lo hicieron algunos medios de prensa, lo mal que lo hacen las redes sociales por el hecho de prescindir de la presunción de inocencia", partió diciendo.

En este contexto, la intérprete afirmó que "todos salen a hablar sin tener ningún asidero ni estar al tanto de lo que está pasando y salen a cacarear simplemente por el hecho de que tengan un like o de rellenar horas en sus programas".

"Aquí había una persona menor de edad. Nadie hizo una reflexión al respecto, de cómo la expusieron a ella, que al final era la única víctima en todo esto", agregó.

El apoyo a Julieta

Además, Prieto detalló la rutina que utilizaron para darle ánimos a la adolescente antes de ir al colegio.

"De partida, dando la cara. Las mañanas era muy duro, pero lo que hacíamos era, primero que nada, lo primero que hay que hacer cuando uno se despierte en la mañana es agradecer. Dar las gracias por estar vivo", explicó.

Tras este inicio, la artista precisó que "le dábamos fuerza. Salía al ascensor y le decía, fuerza Juli, fuerza. Y ahí respiraba y partía. Después darle una dirección, como decirle, mira, tú con claridad, con intención, tienes que dirigirte hacia allá. Hacia tu objetivo, lo que sea que tengas".

"Y lo otro, la cuarta patita es soltar. Soltar lo que no está en tus manos. Soltar lo que no puedas controlar. Y hay cosas que uno no puede controlar. Entonces ahí hay que confiar y hay que soltar. Y el tiempo dirá, y el tiempo dijo, y el tiempo va curando las heridas", complementó.

Finalmente, María José aseguró que, a casi un año de que el actor fuera sobreseído de la causa, la menor se encuentra "muy bien", enfatizando en que ha tratado de inculcar "la incompletitud del ser, porque siempre estamos queriendo que algo pase para ser felices".

"La completitud es el término y aquí no hemos terminado nuestra vida. Entonces, tener esta incompletitud, y ser feliz con eso: de eso se trata la vida. Todo nunca será perfecto", reflexionó.