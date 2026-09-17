Lady Gaga se convirtió en madre de una niña: así se llama su primera hija

Lady Gaga se convirtó en madre de una niña, junto a su prometido, Michael Polansky, cuyo nombre fue revelado casi tres meses después de su nacimiento.

De acuerdo al certificado de nacimiento, obtenido por TMZ, la pequeña se llama Rose Bean Polansky y nació el pasado 9 de junio a las 23:19 horas en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles.

El nombre Rose tendría una especial conexión con la carrera de la cantante, quien lleva una gran rosa tatuada en la espalda para conmemorar su interpretación de "La Vie En Rose" en la película "Nace una estrella".

En cuanto a su segundo nombre, Bean, el citado medio señaló que no está claro cuál sería su origen, aunque plantearon que podría estar relacionado con el cantante y activista Carl Bean, una de las inspiraciones detrás de "Born This Way".

La llegada de la bebé se mantuvo en privado hasta que Gaga fue fotografiada recientemente cargando a su hija contra el pecho durante un paseo por el norte de California, acompañada por su pareja y una amiga, imágenes que marcaron una de sus primeras apariciones públicas junto a la menor.

Gaga y Polansky se comprometieron en 2024 y continúan comprometidos, pese a recientes versiones que aseguraban que habrían contraído matrimonio en secreto, algo que fuentes citadas por el portal descartaron.