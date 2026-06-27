Lanzan fundación con el legado de Oliver Tree tras la trágica muerte del cantante

Los administradores del patrimonio del cantante e influencer Oliver Tree cumplieron uno de los deseos del artista y presentaron una fundación con su nombre.

Se trata de la Dr. Oliver Tree Extremely epic art grant for baby geniuses, la cual tiene como objetivo financiar diversos proyectos artísticos alrededor del mundo.

"Oliver creía que para un artista la forma más valiosa de mejorar su técnica no era a través del estudio, si no que físicamente metiéndo las manos en el barro y creando cosas. Esta fundación provee bienes para artistas que trabajen en música, cine, montajes y performances artísticas", detalla la entidad.

En vida, Tree había expresado su deseo de montar una organización para financiar artistas. Incluso señaló que no dejaría "ni un centavo" de herencia a su familia.

Además la fundación recibirá donaciones para mantener su funcionamiento a lo largo de los años, o al menos "durante 50 o 100 años", como especifica la organización. Las inscripciones para postular proyectos artísticos serán abiertas próximamente.

Oliver Tree falleció trágicamente el pasado 14 de junio en un accidente aéreo en la ciudad de Rio de Janeiro. Junto a él murió el influencer argentino Gaspi y el director Lucas A. Vignale, entre otras víctimas.