Las indirectas de fin de año entre Daniel Fuenzalida y Rosario Bravo

Una de las polémicas faranduleras de 2025 fue el quiebre de la sociedad entre Daniel "Huevo" Fuenzalida y Rosario Bravo, quienes habían logrado amplia fama -e ingresos- con su podcast "Cómo están los weones".

Y además de la deuda por los auspicios que él facturaba, y de los que no tenía idea su otrora partner, el cierre del año sirvió para que ambos lanzaran indirectas a través de redes sociales.

"Este año descubrí gente muy oscura que la quiero lejos de mi vida por Eso alguna decisiones que tomé", escribió el animador en Instagram, a modo de balance.

También agregó: "A todas ellas y ellos les mando un poquito de luz para que puedan brillar por su cuenta y no por la energía de otros!! Un feliz 2026 también para esas personas, sanen su alma". ¿Sería un mensaje para Bravo?

La enfermera y comunicadora también hizo reflexiones en redes sociales, y en un mensaje recibió la respuesta de una seguidora, quien le preguntó si era necesario "continuar con todo", apelando a los buenos momentos que logró el podcast con Fuenzalida.

"¿Y qué debería hacer? ¿Dejar que no se me pague por mi trabajo, se me siga faltando el respeto e inventando historias de mí y mi familia para amedrentarme? Por eso la gente sigue con esas conductas, porque no los para nadie", lanzó

"Me costó meses armarme de valor y el amor de mi familia y mis cercanos me blindaron. Lo justo es justo y el que actúa mal tiene que reparar. Se verá en la justicia pero nosotros no vamos a someternos a amedrentamientos mediáticos orquestados para que yo de un paso al costado", cerró Bravo. ¿Sería un mensaje para Fuenzalida?