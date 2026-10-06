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Tópicos: Magazine | Personajes

Leo Rey volvió a lanzar su polémica frase contra Alexítico

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exponente de la cumbia sacó aplausos en su presentación en Concepción.

Leo Rey volvió a lanzar su polémica frase contra Alexítico
 Instagram @leoreyoficial

Todo al revivir la viralizada coreografía de entrada del tema "Que nadie se entere".

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El cantante Leo Rey no se aguantó y volvió a lanzar su polémico mensaje contra su excompañero Alexítico, líder del grupo La Noche, durante su presentación de este fin de semana en Concepción.

Siendo uno de los artistas principales de la gran fiesta familiar "Concepción y Chile se celebran en Barrio Norte", realizada en el Parque Laguna Lo Galindo con motivo de celebraciones por los 476 años de Concepción, el cantante revivió la viralizada coreografía de entrada del tema "Que nadie se entere".

Fue ahí donde volvió a gritar "Chúpalo, Alexítico" (sic), sacando aplausos y gritos de celebración entre todo el público presente, sin dejar atrás la polémica con su exgrupo.

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