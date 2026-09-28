Ex La Noche defendió a Leo Rey y reveló actitud de Alexítico: "Me echaron por un amigo"
El trombonista Andrés Serrano recordó su paso por el grupo de cumbia.
El trombonista Andrés Serrano recordó su paso por el grupo de cumbia.
El músico Andrés Serrano, exmiembro del grupo La Noche, realizó una férrea defensa al cantante Leo Rey en medio de su polémica con Aléxitico.
A través de sus redes sociales el trombonista publicó una antigua foto de La Noche y reveló que Alexítico y el exmánager Cristián Cifuentes "me echaron decidiendo prescindir del trombón en el grupo, después del terremoto, cuando todo era incierto".
"Y (todo) para incorporar a un músico amigo de ellos y que cobraba más caro", agregó Serrano.
El artista, que en los últimos años se ha dedicado a su imitación de Elvis Presley, agregó que en ese momento de su vida "hubo un brígido que al poco tiempo me rescató de esa decepción y me llevó a trabajar con él por más de un año".
"Por eso y mucho más no me bajo de su barco y lo bancaré siempre, aunque hayamos tenido una que otra diferencia alguna vez (...) Lo más importante es ser bueno de adentro y eso lo tienes, porque eres un niño en cuerpo de adulto, con esa inocencia y talento. Aunque la vida ha sido dura contigo has sabido doblegarle la mano al destino", concluyó.
La publicación de Andrés Serrano fue comentada por el propio Leo Rey, quien le agradeció diciéndole "mi chanchito más lindo".