Li Fridman aborda fraude por venta de entradas: asegura que fue estafada por $30 millones

La actriz y excandidata a diputada Li Fridman rompió el silencio sobre las denuncias por venta irregular de entradas de conciertos en su contra.

Fue en octubre que The Clinic publicó un reportaje donde revelaban que la intérprete revendía tickets de manera irregular, ofreciendo para artistas de alta convocatoria como Bad Bunny, Oasis y Silvio Rodríguez.

Sin embargo, la situación se complicó cuando los compradores se daban cuenta que los boletos no era válidos o sencillamente no llegaban.

Li Fridman asegura que estafada

A través de redes sociales, Li Fridman se refirió detalladamente al asunto, señalando que fue estafada.

"Fui estafada por una persona en la que confié. No fue una confianza a ciegas, la conocí por un amigo en común que tenemos y yo ya le había comprado entradas, por eso empecé a ofrecerles a mis amigos", partió diciendo.

Bajo esta línea, la actriz "Papá a la deriva" aclaró haber actuado "como intermediaria. Las personas me transferían a mí con la ilusión de ver a su artista y yo, inmediatamente, le transfería a ella esperando los tickets".

"Ahí empezó la pesadilla porque Paz (la denunciada) empezó a no responderme, luego me bloqueó, me eliminó y desapareció con todas las entradas que prometí y me dejó con una deuda personal de más de $30 millones", sostuvo, indicando que hizo lo mismo con mucha gente.

Además, Fridman aseguró asumir "toda la responsabilidad. De los 30 millones, ya logré pagar 15 con todo mi esfuerzo y mis ahorros. Todavía me quedan 15 por pagarle a todos los afectados".

"La culpa y la deuda me las dejó ella, pero la responsabilidad de dar la cara y pagar, la asumo yo", sentenció.