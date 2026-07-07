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Tópicos: Magazine | Personajes

"Llevo esperando 7 años": Karol Lucero confirma su regreso a la TV

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El comunicador entrará a la casa del reality "¿Volverías con tu ex? 2".
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Tras varios rumores sobre su regreso a la televisión, Karol Lucero confirmó que tendrá una aparición en "¿Volverías con tu ex? 2".

Este martes, el comunicador conversó con el programa "Zona de Estrellas" para explicar su participación en el reality show, donde será parte de una dinámica. 

"He rechazado participar en los cinco realities de Canal 13, en 'El Internado' de Mega y en 'Fiebre de Baile', pese a que me ofrecieron muy buenas cifras", aseguró el exYingo, que ha compartido registros de su viaje a Perú, país donde se graba el espacio de Mega. 

Asimismo, el exlocutor radial señaló que "es solo una invitación. Si acepté después de haber rechazado todo, es porque es lo que quiero y busco. Si se da la oportunidad, encantado de volver". 

"Tranquilo, con paciencia y prudencia. No dejé que me ganara la ansiedad. Llevo esperando siete años", agregó. 

Cabe recordar que hace unos meses, Cecilia Gutiérrez había adelantado la participación de Lucero en el reality, en el que además se reencontrará con Faloon Larraguibel, su expareja. 

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