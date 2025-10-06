Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

"Lo que siempre soñé": Vanesa Borghi revela que espera su segundo hijo

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

A través de redes sociales, la modelo compartió la feliz noticia.

En portada

La modelo Vanesa Borghi emocionó a sus seguidores al anunciar su segundo embarazo

A través de Instagram, la figura pública compartió un emotivo vídeo junto a su hijo Teo y Carlos Garcés, su pareja y futuro esposo, la trasandina informó que la familia se agranda. 

"Llegaste casi de sorpresa a alegrarnos más aún la vida, ya te amamos bebé. Te esperamos tu mami, papi y hermanito Teo", escribió. 

El posteo, que acumula más de 56 mil me gusta, recibió cariñosos mensajes de personalidades como Rosario Bravo, Emilia Daiber, Melina Noto, Camila Stuardo, entre otros. 

El anuncio llega pocas semanas después de que Borghi y Garcés se comprometieran durante unas vacaciones familiares. 

"Me sorprendiste. Te amo con todo mi corazón", escribió la ex Morandé con Compañía al compartir postales de la propuesta.

