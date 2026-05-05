Locutor Rolo Ramos sufrió cobarde agresión en estación de Metro

La tarde de este lunes el locutor radial Rolando "Rolo" Ramos sufrió una grave y cobarde agresión en una estación del Metro de Santiago.

Según indicó Ramos en sus redes sociales, fue golpeado "por la espalda mientras regresaba a casa después de realizar clases como docente" en la estación Bilbao.

"Se trata de una agresión cobarde, inesperada y sin motivo aparente, que solo buscó causar daño físico y psicológico. El caso ya está siendo investigado como corresponde", agregó el locutor.

Además detalló que el golpe le dejó "una herida de 10 centímetros y licencia por 17 días".