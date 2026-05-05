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Locutor Rolo Ramos sufrió cobarde agresión en estación de Metro
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El destacado comunicador fue agredido durante la tarde de este lunes.
El destacado comunicador fue agredido durante la tarde de este lunes.
La tarde de este lunes el locutor radial Rolando "Rolo" Ramos sufrió una grave y cobarde agresión en una estación del Metro de Santiago.
Según indicó Ramos en sus redes sociales, fue golpeado "por la espalda mientras regresaba a casa después de realizar clases como docente" en la estación Bilbao.
"Se trata de una agresión cobarde, inesperada y sin motivo aparente, que solo buscó causar daño físico y psicológico. El caso ya está siendo investigado como corresponde", agregó el locutor.
Además detalló que el golpe le dejó "una herida de 10 centímetros y licencia por 17 días".