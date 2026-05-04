Los chats que complican a Kaminski: "Hermanito necesito hacer plata"

No solo las escuchas telefónicas están complicando a Francisco Kaminski en la causa denominada "Operación Rey David", sino que también las conversaciones que mantuvo por WhatsApp con David Israel Muñoz, dueño de la automotora Cincar investigada por lavado de activos.

Aunque ha negado haber participado en actividades ilícitas, chats de la app de mensajería a los que accedió T13 mostraron diálogos que apuntan a posibles "acciones fraudulentas que realizan para obtener financiamiento crediticio", según el informe de la PDI tras revisar el celular de Israel Muñoz, sindicado como el líder de la estructura criminal.

En una de las conversaciones, Kaminski le envió a Israel Muñoz papeles para dejar aprobado un crédito, junto con la cédula de identidad de una persona identificada como Guillermo. "Recuerda que necesitamos una wea grande. Silverado o similar, para viajar. Hermano ! Y el Wolkswagen para mi viejo. Recuerda hermano, porfa", agregó.

La PDI detalló otro chat donde se observa la existencia de una relación más cercana entre ambos, en el cual Kaminski le escribe "hermanito necesito hacer plata ese auto esta semana! No ha pasado nada? ¿No conoces algún weon que lo quiera aunque sea más barato?".

Israel Muñoz le envía un audio de WhatsApp para responderle, donde le dice "déjame ver que puedo hacer, si es que consigo un palo blanco y lo cursamos con crédito y lo dejo prendado el auto culiao, déjame ver que puedo hacer" (sic).

Aquella conversación continuó dos horas después, cuando Kaminski le insistió a Israel Muñoz si pudo "dibujar algo", a lo que le respondió "usted tranquilo, yo nervioso". El comunicador se despidió escribiendo "ya mi rey".

Kaminski figura actualmente como imputado en la investigación, pero no ha sido formalizado y se encuentra en libertad.