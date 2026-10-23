Luciano Cruz-Coke recordó a su primo y sus hijos a un año del triple homicidio de La Reina

El senador Luciano Cruz-Coke recordó a su primo Eduardo Cruz-Coke y a sus hijos, Eduardo y Federico, al cumplirse un año del crimen que conmocionó a la comuna de La Reina.

A través de su cuenta de Instagram, el parlamentario compartió una fotografía junto a su familiar y recordó la misa realizada en el colegio Verbo Divino en memoria de las tres víctimas.

"Ayer recordamos en misa en el Verbo Divino a Eduardo Cruz-Coke y a sus hijos Eduardo y Federico, al cumplirse un año de su trágica muerte", escribió.

Asimismo, detalló que a la ceremonia asistieron "sus amigos, compañeros de curso, familiares y personas que los querían". "En recuerdo de su memoria, descansen en paz. Que Dios los tenga en su Reino", concluyó.

Cabe recordar que Eduardo Cruz-Coke se desempeñó como fotógrafo, camarógrafo y realizador audiovisual, y colaboró durante años con la Teletón. En noviembre de 2025, la cruzada solidaria lo homenajeó durante su transmisión, destacando su trabajo y su vínculo con la institución, donde acompañó a uno de sus hijos, quien era paciente.

En tanto, el crimen ocurrió en octubre del año pasado, cuando Eduardo y sus hijos fueron hallados muertos en su casa en La Reina. Por el caso, Jorge Ugalde, cuñado del fotógrafo, permanece en prisión preventiva mientras continúa la investigación.