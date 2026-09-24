Triple homicidio en La Reina: La máscara, el perro y el revés de Ugalde

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó este jueves mantener la medida cautelar de prisión preventiva contra Jorge Ugalde, imputado por el triple homicidio del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos adolescentes, hecho ocurrido en octubre del 2025 al interior de su vivienda en la comuna de La Reina.

La resolución judicial se dio luego de una audiencia de revisión de cautelares en la que la defensa del imputado intentó desvincular la participación de Ugalde, argumentando una supuesta falta de antecedentes que lo sitúen en la comisión de los asesinatos.

Durante la instancia procesal, la defensa expuso un informe pericial con el objetivo de reinterpretar el hallazgo de restos de sangre de una de las víctimas en una máscara encontrada en el inmueble familiar.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago confirmó la cautelar más gravosa contra el único imputado por la muerte de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos. (FOTO: ATON)

La hipótesis del equipo jurídico sostenía que el perro que habitaba en el domicilio habría mordido y desplazado la máscara ensangrentada por diferentes dependencias del inmueble, para que posteriormente se terminara guardando en una vitrina.

No obstante, el tribunal desestimó esta explicación, concluyendo que el peritaje no contaba con la solidez requerida para contrarrestar los indicios periciales, científicos y testimoniales recabados por el Ministerio Público.

Postura de la Fiscalía y plazos de la investigación

El fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, refutó la teoría de la defensa y afirmó que "la explicación entregada sobre la máscara tampoco resulta coherente con la evidencia recopilada".

"Incluso la posibilidad de que una tercera persona hubiera vuelto a dejar el objeto en la vitrina no permitiría sostener la hipótesis planteada por la defensa", puntualizó el persecutor, que también desestimó la solicitud de la defensa para derivar pesquisas hacia terceros, argumentando que no existe ningún dato concreto que ubique a otros sospechosos en el domicilio en el instante de los homicidios.

El imputado seguirá tras las rejas de cara al cierre de la indagatoria fijado inicialmente para fines de octubre. (FOTO: ATON)

Al fundamentar la necesidad de cautela que pesa sobre Jorge Ugalde, quien permanece privado de libertad desde noviembre de 2025, el fiscal defendió el conjunto de pruebas que sustentan la formalización.

"Entre los elementos que mantienen a Ugalde como imputado se encuentran su presencia en el domicilio durante el rango horario en que ocurrieron las muertes, antecedentes relacionados con la adquisición de la máscara y de un arma, inconsistencias detectadas en los horarios de llamadas y hallazgos de ADN", cerró Lanas.

La investigación judicial tiene como plazo fijado el próximo 22 de octubre; sin embargo, el fiscal jefe adelantó que el Ministerio Público evalúa solicitar una prórroga en caso de que existan diligencias científicas y policiales pendientes previas a la acusación.