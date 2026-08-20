Luis Jiménez confesó que le fue infiel a Gala Caldirola: "Engañé a la persona que amo"

El exfutbolista chileno Luis "Mago" Jiménez finalmente rompió el silencio tras confirmarse el quiebre con Gala Caldirola, reconociendo que le fue infiel a la modelo con su exesposa Coté López.

Luego de que la modelo española regresara a Chile desde Qatar, donde la pareja se había instalado para iniciar una vida juntos a raíz de los proyectos del exfutbolista, Jiménez ocupó la red social Instagram para confirmar los rumores respecto a su infidelidad.

"Quiero asumir públicamente algo de lo que soy completamente responsable. Traicioné la confianza y engañé a una persona que amo profundamente", aseguró en el texto, señalando que "no tengo excusas ni quiero justificar lo que hice. Tomé decisiones que le causaron un dolor que nunca debió venir de mí".

El exseleccionado continuó explicando su situación actual con "la persona con la que fui infiel", Coté López, aclarando que "no estoy enamorado de ella y tampoco tengo ningún sentimiento romántico hacia ella, no existe ni existirá una relación sentimental entre nosotros. Esta posibilidad está completamente descartada. Hoy tampoco existe una relación personal entre nosotros".

"Por ser la madre de mis hijos, cualquier comunicación que exista será únicamente la necesaria y por los canales que correspondan", sostuvo el deportista.

Jiménez puso énfasis en su responsabilidad en el quiebre con Gala, recalcando que "lo que hice estuvo mal y la responsabilidad es solo mía. Quiero pedirle perdón a Gala y también a nuestras familias, que se han visto involucradas y afectadas por mis decisiones".

"Sé que pedir perdón no es suficiente. Esto no se repara con palabras. Me toca hacerme cargo, respetar sus tiempos y sus decisiones, y trabajar en mí de verdad para entender por qué llegué a esto y no volver a repetirlo", expuso el exfutbolista.

Al cerrar su texto, agradeció a la modelo los momentos vividos y el cariño compartido, aclarando que "no escribo esto para justificarme ni para pedir comprensión. Lo hago porque corresponde reconocer públicamente lo que hice y asumir plenamente mi responsabilidad".

"Sé que las palabras no alcanzan. De ahora en adelante, tienen que hablar mis actos. Perdón", sentenció.

Caldirola también confirmó el quiebre y reveló que el propio deportista le había pedido matrimonio hace unas semanas.