Luis Jiménez demandó a Coté López por tuición de su hijo menor: ¿Hubo acuerdo extrajudicial?

Un nuevo foco de conflicto enfrenta a Luis "Mago" Jiménez con su exesposa Coté López, luego de que el exfutbolista decidiera demandarla por la tuición completa del hijo menor de ambos.

Así lo reveló la periodista Cecilia Gutiérrez en "Alfombra Roja", de Canal 13, donde aseguró que el exdeportista "demandó a Coté López por tuición de sus hijos. Existe una acción judicial por el más chico", que tiene nueve años.

Según la panelista de farándula, Jiménez "quiere llevárselo a vivir con él (en Dubái) y no quiere que Coté López lo vea y lo visite (...) Él es muy buen papá, muy apegado sobre todo al hijo menor. Me dicen cercanos a Cote López que ella no tendría problemas, pero el problema es que no la dejen ir a verlo".

En el mismo programa, el periodista Michael Roldán explicó que el tema se busca solucionar de forma extrajudicial y que ya existiría un acuerdo entre Jiménez y López.

"Efectivamente habrían llegado a un acuerdo, que los menores (los cuatro hijos) viajen cuando ellos quieran, sin un régimen establecido, pero Coté López no sería quién los lleve en ese viaje. Ella no podría viajar con los niños porque él, efectivamente, tiene todo lazo cortado con Coté", indicó.

¿Todo quedó en buenos términos?

Finalmente, la disputa familiar habría llegado a buen término, luego de que el periodista Pablo Candia asegurara en el programa "Chismosos", de Canal TVR, que ya se concretó el acuerdo entre la expareja.

Candia dijo haber conversado con López, quien "Me dijo que todo bien, que ya existe un acuerdo y que incluso ya acordaron algunos viajes. Según me indica todo en buena onda".

La expareja protagonizó un bullado escándalo hace unos meses luego de que Jiménez fuera infiel a Gala Caldirola con su exesposa, quebrando aquella relación y teniendo a los tres en el foco de una polémica que los llevó a tener un fuerte impulso económico.