Gala Caldirola y el efecto polémica: más de 4 millones por evento

"Un poquito más" de cuatro millones de pesos recibió la mediática Gala Caldirola por un evento en la discoteca Maldita Sea de Concepción, según reconocieron en el mismo local a "Primer Plano", lo que transforma la polémica que enfrenta a la española con Luis Jiménez y Coté López en un impulso económico.

La hispana, dijeron en el estelar de farándula de CHV, sumó otras dos presentaciones en el sur de país, a días de haber estado en el estudio revelando la infidelidad que sufrió a manos del exfutbolista, quien la engañó con su exesposa: López.

En medio de los dimes y diretes entre Caldirola y López, otro panel de farándula agregó un dato no menor sobre el presente económico de la modelo, porque en "Plan Perfecto", también de CHV, Sergio Marabolí aseguró ya son cerca de 180 millones de pesos los que ha facturado, entre entrevistas y contratos con marcas.