"Maestro fundamental del teatro": Estado de Chile despide a Héctor Noguera y decreta Duelo Oficial

El Estado de Chile despidió al legendario actor Héctor Noguera, fallecido este martes a sus 88 años.

A través de las cuentas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se homenajeó a Noguera, "actor, director y maestro fundamental del teatro chileno".

"Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2015, su talento, compromiso y sensibilidad dejó un legado delicado y contundente en la cultura de nuestro país", agregó la entidad.

Sobre su destacada trayectoria, la institución estatal indicó que "durante más de seis décadas, dio vida a personajes inolvidables y formó a nuevas generaciones desde el escenario, el cine y la TV".

"Su creatividad seguirá inspirando a quienes creen en el poder transformador del arte. Su talento permanecerá siempre en nuestra memoria", concluyó el ministerio.

Presidente Boric decretó Duelo Oficial

A través de sus redes sociales, el Presidente Gabriel Boric decretó Duelo Oficial para este martes 28 octubre por el fallecimiento de Héctor Noguera.

"Ha partido Héctor Tito Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile. Se va físicamente pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión", señaló el mandatario.