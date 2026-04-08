Maite Orsini rompe el silencio y desmiente infidelidades: "Se me juzga por ser libre"

La exdiputada Maite Orsini rompió el silencio para abordar una serie de rumores que la acusan de involucrarse sentimentalmente con hombres casados.

Mediante sus redes sociales, la ex Calle 7 partió refiriéndose a los cuestionamientos en su contra: "Me cuesta entender de qué se me juzga tanto".

"No le he hecho daño a nadie. No hay ninguna pareja mía que pueda decir que le fui infiel. No hay ninguna amiga mía que pueda decir que la traicioné (...) "¿Qué es lo que hago tan mal que llevan dos años ensañados hablando de lo que hago o dejo de hacer con mi vida privada?", expresó.

Bajo esta línea, la abogada hizo referencia a las especulaciones sobre un supuesto affaire con el periodista Roberto Cox, a quien se encontró en medio del juicio a Nicolás Zepeda en Francia.

"No entiendo por qué llenan y llenan programas hablando de que soy... cuando en realidad yo no he cometido ningún delito, no le he robado a nadie, no me he apropiado de recursos públicos, yo no he engañado a ninguna pareja y no he traicionado a ninguna amiga", aseguró.

Posteriormente, la exparlamentaria dio a conocer su decisón de alejarse de las redes sociales: "Creo que de verdad ha sido mucho. Voy a sacar Instagram de mi celular por un tiempo (...) Me voy a dedicar a eso y me voy a desintoxicar un poco", declaró.

Orsini aclaró rumores

Además, Orsini decidió enfrentar los rumores, repasando varios escándalos, como su relación con Jorge Valdivia y las acusaciones de haber interferido en varias relaciones.

Sobre Valdivia, dijo: "Cuando yo lo conocí, en enero de 2023, se había separado. Su exmujer había salido públicamente con otra pareja. Jorge había tenido otra pareja distinta, yo fui la segunda polola estando separado".

Respecto a la supuesta interferencia en la relación de Marcelo Díaz y Millaray Viera, la exactriz afirmó que, contrario a lo que decía, "nunca fuimos pareja, fuimos amigos, pero en el momento en que nos acercamos más, estaba separado".

Finalmente, la exparlamentaria abordó las acusaciones de haberse involucrado con Marcelo Alonso, quien fue pareja de Amparo Noguera durante dos décadas: "Se me acusó también de haberme involucrado en su relación, que había enviado mensajes, y ella misma lo desmintió. Yo lo desmiento, ella lo desmiente".

"Entonces, quiero preguntar ¿con qué hombre casado me he involucrado, sabiendo que está casado, a escondidas? No existe esa persona. Déjenme piola. Métanse en sus vidas", sentenció.