Mara Sedini reemplazó a Solabarrieta en "Sin Filtro" tras errática animación: "Venía de un funeral"

Fernando Solabarrieta fue reemplazado en la conducción del programa digital "Sin Filtro" luego de que este lunes apareciera en pantalla con un errático comportamiento.

La traposa forma de hablar y sus movimientos corporales hicieron que el exrelator deportivo se convirtiera en tendencia en redes sociales. Si bien no se entregó una explicación oficial por parte del programa, se decidió que este martes no estuviera.

En su lugar condujo la exministra Mara Sedini, quien explicó "Solabarrieta llegó cinco minutos antes del programa en vivo y venía desde un funeral de una persona muy cercana".

"La muerte de esta persona le afectó muchísimo a Fernando", agregó Sedini, recordando el fallecimiento del periodista Alejandro Machuca, "y la producción le preguntó si estaba en condiciones y él comunicó que tenía toda la disposición y energía para hacer el programa".

"Pero dijo que se había tomado un medicamento que le ayudaba a relajarse ante esta tragedia (...) terminado el programa llega esta situación verbal compleja que se ha hecho viral en todo Chile", indicó, refiriéndose al registro de Solabarrieta animando.

Por ahora no se tiene claro si Fernando Solabarrieta volverá a asumir su rol de conductor en "Sin Filtro".