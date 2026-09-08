Con dificultades para modular: Solabarrieta generó preocupación al aire

El periodista Fernando Solabarrieta generó preocupación entre la audiencia de "Sin Filtros" durante la transmisión del último capítulo, al mostrarse con un errático comportamiento, inquieto y con dificultades para modular.

La situación se convirtió en tendencia en redes sociales, con múltiples comentarios que especulaban sobre el estado del conductor del programa de corte político.

Fue Maximiliano Lobos, abogado y exintegrante del espacio, quien escaló la especulación y sostuvo que "Fernando Solabarrieta se presentó esta noche en absoluto estado de intemperancia, voz de borracho, modulación absolutamente anormal, en pleno horario de protección de menores".

"Su estado anormal es evidente a los sentidos, al solo verlo y escucharlo", lanzó en la red social X (antes conocida como Twitter).

Hasta el cierre de esta nota, desde "Sin Filtros" no se han pronunciado de forma oficial respecto a lo sucedido con Solabarrieta, en un hecho que recordó la abrupta salida de pantalla que protagonizó Rafael Cavada mientras conducía las noticias en Chilevisión este fin de semana.

Solabarrieta tuvo un complejo lunes, pues más temprano expresó su profunda conmoción por la muerte de amigo y su excompañero de TVN, Alejandro Machuca, celebrando la trayectoria del histórico periodista deportivo.

"El mejor periodista que he visto en mi vida", dijo en "Sin Filtros" al recordar a su colega.