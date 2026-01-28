Marc Anthony anuncia que será padre por octava vez

El cantante Marc Anthony anunció que se convertirá en padre nuevamente junto a su novia, la modelo paraguaya Nadia Ferreira.

La voz de "Valió la pena", de 57 años, tendrá a su segundo hijo con Ferreira, de 26 años, tras el nacimiento de su primer bebé en 2023. "Qué regalo tan grande nos da la vida", celebró la pareja en redes sociales.

Este será el octavo hijo de Marc Anthony, quien acumula retoños de cuatro relaciones diferentes: Arianne y Chase de su relación con Debbie Rosado; Cristian y Ryan de su matrimonio con Dayanara Torres y los gemelos Emme y Max con Jennifer Lopez.