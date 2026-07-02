María Gracia Omegna recordó infidelidad con expareja: "Se lo merecía"

La actriz María Gracia Omegna desclasificó una anécdota de su vida amorosa y recordó una ocasión en que le fue infiel a una expareja.

En el programa digital de Pamela Díaz "Sin Editar", la artista aseguró que "yo digo 'sí, he sido infiel', pero la verdad es que he sido muy pocas veces infiel". Sin embargo agregó entre risas que "en una de esas me pillaron".

Sin dar identidades, Omegna dijo que "se lo súper merecía, pero el punto es que yo le había mentido, le dije que no había pasado porque casi me pillan y safé de esa".

Fue durante un descuido que contó cada detalle a su novio de ese momento. "Yo pensaba que él estaba durmiendo y se lo conté a una amiga, en el living, y cuando se fue mi amiga, yo me voy a acostar y él estaba así (de brazos cruzados) sentado con la luz prendida esperándome. Él había escuchado todo", relató.

Pese a ello concluyó indicando que "igual se lo súper merecía, pero no tengo nada que decir. Me pillaron heavy".