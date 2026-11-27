El comediante Mauricio Flores estuvo en el programa "Vértigo", donde entregó sus sinceras reflexiones en torno a la detención de su hijo Danko por tráfico de drogas.

"No comparto la mala decisión que tomó, pero sigo siendo su papá y mi deber es acompañarlo, no apoyarlo, porque no apoyo lo que hizo... porque no es un error, es una soberana estupidez", señaló visiblemente emocionado.

En ese sentido recalcó que "le doy gracias a Dios que lo pillaran, porque no sé si después, al terminar de hacer esa entrega, lo iba a volver a ver de nuevo".

"El sentir así, como padre, es un golpe que me da la vida, pero tengo claro que las responsabilidades son individuales y los cariños son familiares, no comparto la decisión que tomó. Pero soy papá y mi deber es acompañarlo y que las cosas salgan como deben salir, porque nadie está por sobre la ley", agregó Mauricio Flores.

En octubre pasado Danko Flores fue capturado trasladando 18 kilos de droga en un vehículo desde la Región de Tarapacá hacia Santiago. Actualmente el hombre se encuentra en prisión preventiva.

Los mensajes con su hijo

El intérprete de "Melame" también habló sobre la comunicación que ha mantenido con su hijo Danko tras su detención. El humorista aseguró que ha recibido mensajes en los que le pide perdón.

"'Díganle a mi papá que me perdone este cagazo, lo amo y no lo voy a exponer más de lo que lo he expuesto'... Es mi hijo, cómo no lo voy a perdonar", relató Flores.

"Creo que yo no le hago ningún favor al comunicarme con él, puedo hasta perjudicar el proceso de la investigación y todo esto está en manos de la justicia. Por eso digo, mi deber es acompañar, no apoyar, porque no apoyo lo que hizo", recalcó.