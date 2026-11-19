Naya Fácil confirmó que deberá declarar ante la Policía de Investigaciones (PDI), luego de recibir una notificación en su domicilio por un episodio de conducción temeraria ocurrido en julio de este año.

En dicha ocasión, la creadora de contenido compartió un video en sus redes sociales donde aparecía manejando su Cybertruck a 211 km/h, mientras se dirigía al Cajón del Maipo. A raíz de este registro, la Fiscalía Metropolitana Sur inició una investigación penal de oficio.

Ahora, mediante sus historias de Instagram, la influencer contó que recibió la citación durante la jornada del miércoles y que, al comunicarse con la PDI, le explicaron el motivo del llamado. "Me dicen que es un llamado por un video viral mío donde yo iba a exceso de velocidad y ahí entendí todo", relató.

Tras conocer los motivos de la notificación, la figura de redes aseguró que considera que debe responder por lo ocurrido y reconoció que su comportamiento estuvo mal. "Le encuentro toda la razón a toda la gente que me criticó", señaló.

Asimismo, sostuvo que la acción es algo que no volvería a hacer nunca más y es algo que uno tiene que responder. Es algo que no volvería a hacer nunca más y es algo que uno tiene que responder".

Finalmente, Naya aseguró que colaborará con el procedimiento y asumirá las eventuales consecuencias legales: "Ahora tengo que responder ante la ley y es lo que corresponde; tengo que cooperar e, independientemente de lo que me sancionen, me lo merezco".