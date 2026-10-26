MEO desmintió rumores de quiebre con Karen Doggenweiler: "No nos entra ni una fisura"

Marco Enríquez-Ominami desmintió los rumores de una supuesta ruptura con Karen Doggenweiler, asegurando que su matrimonio, de más de 20 años, está tan firme que "no entra ni una fisura".

El excandidato presidencial sostuvo que, desde que se casaron en 2003, escucha todos los años habladurías sobre un posible quiebre, sosteniendo en conversación con el programa "La Hora de Conversar" del diario La Hora que "es como el mar, es una ola que reemplaza a otra ola y dale, va y vuelve. (Ese rumor) no tiene ningún sentido, no va para ninguna parte (…) ¡absurdo total!".

Y agregó: "Lo he escuchado 23 veces, todos los años, gente muy seria, periodistas que yo respeto, me llaman y dicen muy acongojados: 'Perdón que te moleste, no te quiero preguntar de economía, estoy muy complicado…".

Enríquez-Ominami describió su vínculo como "un matrimonio de dos grandes aliados y amigos, somos francamente una dupla de una gran amistad, muy sólida, no nos entra ni una fisura, ninguna. Es mucha la complicidad, mucha la convicción (…) No somos de mundos tan distintos".

MEO también defendió su ausencia en el Festival de Viña del Mar, que tiene a Doggenweiler como flamante conductora, asegurando que "ella va a trabajar, ella tiene que hacer que ustedes lo pasen bien, no van mis hijas tampoco. Ella va a trabajar para que ustedes sean felices. Es un trabajo".