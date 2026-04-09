Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Mia Khalifa condenó ataques israelíes contra el Líbano: "Esto no es más que terrorismo"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La retirada estrella de cine para adultos calificó la situación de "distópica" al ver "cómo se desarrollaba un genocidio ante nuestros ojos".

Mia Khalifa condenó ataques israelíes contra el Líbano:
 @miakhalifa / EFE

"Estados Unidos e Israel son Estados terroristas y fascistas a los que, algún día, les esperan juicios en La Haya", expresó.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La retirada estrella de cine para adultos Mia Khalifa volvió a alzar la voz para condenar los ataques israelíes contra diferentes puntos del Líbano, en un conflicto que ya suma 1.500 fallecidos en poco más de un mes.

Tras los bombardeos de este miércoles, en el "mayor ataque" del Estado judío desde que comenzó la guerra contra el país árabe el 2 de marzo, la modelo libanesa estadounidense ocupó su cuenta de Instagram para denunciar que "esto no es más que TERRORISMO perpetrado por dos países cuyos crímenes de guerra están a la par".

"Estados Unidos e Israel son Estados terroristas y fascistas a los que, algún día, les esperan juicios en La Haya", expresó Khalifa en el texto de la publicación, con un emotivo video en el que calificó la situación de "distópica" al ver "cómo se desarrollaba un genocidio ante nuestros ojos".

Khalifa, que vive en Dubái y tiene 39 millones de seguidores en Tik Tok, donde intercala poses sensuales con el activismo, no pudo controlar las lágrimas al denunciar los bombardeos contra inmuebles residenciales, escuelas, hospitales y cementerios.

"No sé cómo aceptar que el dinero de mis impuestos se utilice para hacerle esto a mi país", reflexionó en directa referencia a su vínculo personal con el país, junto con asegurar que "mi corazón está con ustedes" en apoyo a los habitantes del Líbano.

El registro, con más de 27 millones de visualizaciones, se ha viralizado en redes sociales y ha recibido reacciones mixtas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada