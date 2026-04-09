Mia Khalifa condenó ataques israelíes contra el Líbano: "Esto no es más que terrorismo"

La retirada estrella de cine para adultos Mia Khalifa volvió a alzar la voz para condenar los ataques israelíes contra diferentes puntos del Líbano, en un conflicto que ya suma 1.500 fallecidos en poco más de un mes.

Tras los bombardeos de este miércoles, en el "mayor ataque" del Estado judío desde que comenzó la guerra contra el país árabe el 2 de marzo, la modelo libanesa estadounidense ocupó su cuenta de Instagram para denunciar que "esto no es más que TERRORISMO perpetrado por dos países cuyos crímenes de guerra están a la par".

"Estados Unidos e Israel son Estados terroristas y fascistas a los que, algún día, les esperan juicios en La Haya", expresó Khalifa en el texto de la publicación, con un emotivo video en el que calificó la situación de "distópica" al ver "cómo se desarrollaba un genocidio ante nuestros ojos".

Khalifa, que vive en Dubái y tiene 39 millones de seguidores en Tik Tok, donde intercala poses sensuales con el activismo, no pudo controlar las lágrimas al denunciar los bombardeos contra inmuebles residenciales, escuelas, hospitales y cementerios.

"No sé cómo aceptar que el dinero de mis impuestos se utilice para hacerle esto a mi país", reflexionó en directa referencia a su vínculo personal con el país, junto con asegurar que "mi corazón está con ustedes" en apoyo a los habitantes del Líbano.

El registro, con más de 27 millones de visualizaciones, se ha viralizado en redes sociales y ha recibido reacciones mixtas.