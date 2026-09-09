Miguel Bosé se burló de Pinilla con audio viral de "Fiebre de Canto"

El cantante Miguel Bosé se sumó a la ola de burlas contra el exfutbolista Mauricio Pinilla con un nuevo video en su cuenta de TikTok.

En los últimos días se ha viralizado en redes un registro de Pinilla durante su desastroza participación en "Fiebre de Canto", donde intentó cantar "Si tu no vuelves", un clásico de Bosé.

Aparentemente sin conocer al autor de dicho audio viral, el español decidió usarlo para crear contenido propio en el que aparece caminando junto a sus perros.

La letra del tema original de Bosé dice: "Junto a mi perro, espiando horizontes". Sin embargo, Mauricio Pinilla olvidó la letra y cantó "junto a mi perro en ese lugar".