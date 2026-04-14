Movilh acusó a TV+ de ser "cómplice" de la transfobia por dichos de Patricia Maldonado

Patricia Maldonado nuevamente está en la polémica por sus declaraciones en el programa "Tal cual" de TV+, con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) acusando al canal de "ser catalizador y cómplice de los prejuicios y odiosidad hacia las personas trans" por los dichos de la opinóloga contra la diputada Emilia Schneider (FA).

La figura de la TV ocupó su espacio como panelista del programa para referirse a la parlamentaria como "un pelotudo, que es diputado, que lo pillaron ayer roncando mijito, roncando. ¿Lo viste? Es un diputado, no diputada, que quede claro".

Desde la ONG acusaron que "esta es la segunda vez, en menos poco más de dos meses, que Maldonado emite dichos ofensivos y transfóbicos contra las personas trans, en el mismo programa, desconociendo el género e identidad, esta vez en torno a una diputada, lo que la convierte en una abierta militante de la odiosidad".

Por ello, la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, sostuvo que "resulta extremadamente preocupante que, con antecedentes previos de discriminación, TV+ no adopte medidas para prevenir este tipo de abusos o, para el menos, contribuir a erradicar la desinformación abusiva y la falta de respeto hacia la realidad de las personas trans".

Además, cuestionó que Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, compañeros de Maldonado en el programa, jamás contrarresten la "violencia gratuita" de la figura de la TV, lo cual, enfatizó, "explicita que se cuenta con la venia de la dirección de 'Tal Cual', y de TV+, para los estos abusos sigan ocurriendo".

En reacción a lo sucedido, desde la ONG hicieron un llamado a denunciar a Maldonado y a TV+ al Consejo Nacional de Televisión (CNTV).