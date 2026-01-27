Muere Alexis Ortega, actor de doblaje y voz latina de Tom Holland en "Spider-Man"

El actor de doblaje Alexis Ortega, conocido por ser la voz latina del Spider-Man de Tom Holland, murió a los 38 años.

El deceso del intérprete fue confirmado en redes sociales por World Dubbing News, portal especializado en noticias sobre doblaje y anime: "Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del actor de doblaje Alexis Ortega, mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas en este momento tan difícil", escribieron en Instagram.

Hasta el minuto, ni cercanos al artista ni sus representantes han entregado más detalles sobre su fallecimiento.

A lo largo de su carrera, Ortega dio voz a Peter Parker en "Capitán América: Civil War,Spider-Man: Homecoming" y "Avengers: Infinity War".

En tanto, participó en otros títulos de Disney como "Grandes Héroes,Star Wars: Rogue One" y "Buscando a Dory".

Además del doblaje, Ortega incursionó en la actuación participando de series como "Luis Miguel: La Serie", donde dio vida a un joven Jorge "El Burro" Van Rankin, y en "La Casa de las Flores", en el papel de Federico "DJ Freddy" Limantour.