Muerte de Hayden Panettiere apunta a traficante de pastillas en Hollywood

Las autoridades federales que investigan la muerte de la actriz Hayden Panettiere han centrado sus pesquisas en Los Ángeles, California, y la posibilidad de que la artista obtuviera pastillas sin receta de un traficante de la zona, según informó este lunes Los Angeles Times.

Los investigadores, entre los que se cuentan agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) interrogaron a varias personas sobre la posibilidad de que la actriz hubiera ingerido oxicodona falsificada antes de fallecer en el departamento de su novio, el actor Brian Hickerson, en Greenville, Carolina del Sur, el pasado 16 de agosto, según fuentes citadas por el rotativo.

Las causas de la muerte están pendientes de una investigación adicional. Las autoridades descartaron indicios de violencia.

Según una información publicada por la revista People, durante la llamada al 911 se puede escuchar a personal hablar de una "sobredosis" y un "paro cardíaco".

Hickerson y el hermano de este se encontraban en la residencia de Carolina del Sur cuando las autoridades declararon muerta a la actriz.

El novio entregó a los investigadores una bolsa con medicamentos, según las autoridades citadas por el periódico angelino.

Panettiere vivía en Los Ángeles, pero Hickerson es oriundo de Greenville, lugar que la actriz visitaba constantemente.

La actriz habló abiertamente sobre sus dificultades personales desde su infancia hasta la edad adulta en sus memorias tituladas "This Is Me: A Reckoning", publicadas en mayo.

La investigación sobre la muerte de Panettiere ha dado nuevamente luz sobre los fallecimientos del actor Matthew Perry y el rapero Mac Miller, en las que se presentaron cargos penales contra sus respectivos proveedores de drogas y se lograron condenas.