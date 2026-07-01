Naya Fácil aseguró que Carabineros la perdonó cuando viajaba sin permiso de circulación

La influencer Naya Fácil nuevamente está en la polémica luego de revelar que Carabineros la "perdonó" al ser fiscalizada cuando viajaba sin permiso de circulación en el norte de Chile.

A través de su cuenta de Instagram, la joven popular en internet relató la fiscalización que tuvo mientras circulaba en su lujoso Tesla Cybertruck -que bautizó "Nayatruck"- por la zona norte del país, momento en que un funcionario policial le advierte que circulaba con permiso de circulación.

En una serie de publicaciones en sus Stories de la red social, explicó que el permiso ni siquiera aparecía de forma online, pese a que -aseguró- hizo el trámite entre fines de febrero e inicios de marzo pasado.

Fue ahí donde "me dice 'te tengo que quitar el auto ahora ya', yo pensé que era una broma", entrando en desesperación. Tras llorar por la situación, "llegué a un consenso con el carabinero, y esto se lo agradezco públicamente. No voy a decir de qué comisaría es ni en dónde fue ni nada, porque de verdad que fue muy humano".

El funcionario "me dijo 'esta vez lo voy a dejar pasar, voy a dejarlo pasar, pero te aconsejo que te devuelvas ahora ya a Santiago'".

Sin embargo, la influencer hizo caso omiso a la advertencia del carabinero: "¡Si manejé tanto para llegar allá!", dando cuenta de que prefería arriesgarse a ser fiscalizada de nuevo porque no quería arruinar sus planes en la zona junto con su hermana y amigos.

"Y me dice 'yo lo voy a dejar pasar, pero quizás otro carabinero no lo va a hacer y te va a llevar el auto. Si tú quieres entregas tu auto y se vaya a corral, es responsabilidad y decisión tuya, pero si no estás con ese papel, te van a quitar el auto' (…) Él me iba a dejar pasar, pero si me llegaban a fiscalizar otros carabineros más, me iban a llevar el auto", indicó.

Pese a ello, tomó la decisión de seguir su camino sin permiso de circulación y "le dije 'pucha, te agradezco de verdad que hayas sido humano conmigo y entender el punto de dejarme ir y de verdad muchísimas gracias, pero yo voy a continuar con el viaje porque tengo los lugares, nos organizamos'".