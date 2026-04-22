Naya Fácil defendió sus rifas: "No son ilegales"

La influencer Naya Fácil vuelve a estar en la polémica por las rifas que realiza en sus redes sociales, defendiéndose tras las denuncias en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y el inicio de una investigación por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII).

"Siempre he tenido todo en regla, pago todos mis impuestos con el tema de la rifa, los ganadores son de conocimiento público, siempre subo sus nombres, las caras de quiénes son, los procesos de entrega ante notario", aseguró la joven popular en internet en conversación con "Plan Perfecto" de CHV.

Los cuestionamientos contra la influencer escalaron con fuerza tras la emisión de un reportaje de Canal 13, que dio cuenta de las irregularidades en la rifa de la Suburban -avaluada en más de 60 millones de pesos- que promovió en sus redes sociales. Pese a generar ingresos cercanos a los 327 millones de pesos, vendiendo números a 3.500 pesos cada uno, muchos participantes quedaron fuera y tampoco recibieron la confirmación de su número. Posteriormente, hizo un segundo sorteo con los números que quedaron fuera, pero con un vehículo avaluado en menos de 14 millones de pesos.

"Me llama muchísimo la atención que alguien que participara en las rifas dijera que esto era estafa o fraude, cuando no es así", sostuvo en su defensa de estos eventos promocionados en redes sociales.

Ante las 16 denuncias en el Sernac y la investigación que abrió el SII, Naya Fácil insistió en respaldar este tipo de rifas, sosteniendo que "ese es un proceso legal donde muchos influencers, creadores de contenido, lo realizan (…) me encantaría a mí que las rifas las legalizaran".

"Al menos, mis rifas las tratamos de hacer ante notario, con abogados, con contadores, todo en el ámbito legal, y esperamos que en algún momento se regularicen. Estas (rifas) no son ilegales. Si bien tienen un vacío donde no existen unas normas, me encantaría que se legalicen en algún momento y que podamos, más que notario, quizás hacerlas bajo otras normas", sentenció.