Naya Fácil es repudiada en redes por robar en Japón: respondió a las críticas

La mediática Naya Fácil, que se encuentra de vacaciones en Asia, ha generado varias controversias durante su viaje, del que ha compartido registros en redes sociales.

Después de una criticada visita a la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, zona donde intentó grabar pese a las prohibiciones de los militares, la creadora de contenido volvió a generar polémica al robarse un cartel en Japón junto a Sigrid, su hermana.

"Naya fácil y su hermana robando en Japón, se fueron sin pagar del restaurant y luego robaron unos afiches de otro lugar", escribieron en X, junto a un vídeo del momento en el que huyen, grabado por la misma influencer.

Tras el posteo, usuarios de redes sociales arremetieron contra la joven, con comentarios como: "No sabe como son las leyes en otros países"; "Estoy segura de que terminará teniendo problemas con la policía"; "Qué vergüenza, están dejando muy mal a los chilenos"; "Después por qué nos miran mal a los chilenos en otros países", entre otros.

Naya fácil y su hermana robando en Japón, se fueron sin pagar del restaurant y luego robaron unos afiches de otro lugar. pic.twitter.com/Iy1uowrW3W — Shady Princess (@shaddyprincesss) September 25, 2025

Naya Fácil responde a las críticas

Luego de que se viralizara el momento, Naya Fácil respondió desafiante a los cuestionamientos, afirmando que no hizo lo que se le acusa.

"Cosas que inventan de mí, parte número 827383839", escribió en una reciente publicación. "Lo que faltaba que inventaran. Han inventado tantas cosas de mí que ya solo me río, nos vemos en Canadá entonces", agregó.

Bajo esta línea, afirmó que "los comentarios peor jajaja se creen todo. Bueno que en Facebook son puros viejos y viejas, jajaja no cachan ni una", arremetió.

"Me gusta que inventen jajaja así la gente se lo cree. Ahora somos lanza internachional", sentenció.