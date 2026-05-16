Nelson Mauri habló de su radical transformación: "Estaba obligado a seguir prototipos masculinos"

El exbailarín de "Rojo", Nelson Mauri, sorprendió con un radical cambio de look con características femeninas y habló del particular proceso que se encuentra viviendo.

En conversación con "Primer Plano", Nelson Mauri señaló que su decisión de cambiar su aspecto "fue un acto de rebeldía un poco", aunque también indicó que existe una filosofía profunda detrás.

Al ser consultado sobre una posible transición de género, el excreador de contenido para adultos aseguró que "en el día de hoy, estoy fluyendo".

"La palabra transición tiene que ver con llegar a algo, a un destino. Entonces, por eso no podría decir que estoy en una transición, pero sí estoy transitando en una parte femenina mía que siempre la he tenido muy a flor de piel, que nunca ha sido mi intención esconderla", argumentó.

En esa línea señaló que, desde que se hizo conocido en "Rojo", "me vi en la obligación también de seguir ciertos prototipos de masculinidad".

"Con la información que he tenido más tangible, me he podido ir empoderando de este lado femenino sin miedo a lo que la sociedad en el fondo piense... Entonces, cuando me preguntas si estoy transicionando hacia algo femenino, yo creo que no sé si estoy transicionando, pero estoy fluyendo", concluyó Nelson Mauri.