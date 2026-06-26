Neme por participación de su padre en Primer Plano: "Cada uno hace lo que quiere"

El animador José Antonio Neme se refirió a la entrevista que concederá su padre, el también periodista Antonio Neme Fajuri, al programa "Primer Plano" (CHV) este viernes.

La participación del comunicador en el espacio farandulero surgió luego de que este participara en el podcast "Círculo Central", con Mauricio Israel, donde aseguró que, pese a la distante relación que mantiene hoy con su hijo, lo apoyó cuando le reveló que era homosexual.

"Que no me vengan a decir que yo, hue..., porque cuando me confesó que era gay, a los 17 años, yo lo eché de la casa... es falso. ¡Es falso!", declaró en dicha ocasión.

La reacción de José Antonio Neme

Por su parte, el rostro de Mega conversó con "Zona de Estrellas" (Zona Latina), le bajó el perfil a la próxima aparición de su progenitor en televisión.

"Cada uno hace lo que quiere. Y con lo que se siente cómodo. Si a un programa de televisión le interesa entrevistarlo sobre el tema que sea; sobre su rol de periodista, o de padre o de hermano o de marido. Y él tiene interés en hablar sobre el tema, me parece bien", expresó.

Bajo esta línea, el conductor de "Mucho Gusto" indicó que el problema sería "cuando a uno lo obligan. Pero si él voluntariamente va y da una entrevista, me parece genial. Además, me encanta Primer Plano, me gusta la Fran (García-Huidobro). No tengo problemas, la verdad".

Finalmente, Neme aclaró que no tiene problemas con su familia o exparejas, señalando que si su padre "va a dar una entrevista, va a ser una entrevista humana, sobre sus sensaciones, su rol de padre, no sé, pero yo no tengo conflicto con nadie y no hay conflicto en mi familia".