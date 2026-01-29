Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Nicki Minaj afirma ser la "fan número 1" de Donald Trump

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La controversial rapera llegó junto al presidente de Estados Unidos en el evento "Trump Accounts Summit".

La rapera Nicki Minaj vuelve a generar controversia al aparecer de la mano con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para darle su apoyo. 

Este miércoles, en el evento "Trump Accounts Summit", la artista afirmó que ni las críticas ni "campañas de desprestigio"" la harán cambiar de opinión sobre el mandatario. 

"Probablemente soy la fan número uno del Presidente, y eso no va a cambiar", afirmó la oriunda de Trinidad y Tobago, cuya familia ingresó ilegalmente al país norteamericano cuando ella tenía 5 años. 

Además, la voz de "Starships" dijo que el mandatario "tiene mucha fuerza a su favor"" y que "Dios lo está protegiendo". 

Las declaraciones de Minaj llegan en un momento complejo para la administración de Trump que se ha llenado de críticas por el actuar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el contexto de operativos contra inmigrantes, donde han muerto tres ciudadanos en solo un mes. 

 

