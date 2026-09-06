Nico Yunge relata complicado estado de salud: está hospitalizado

El otrora chico reality Nico Yunge publicó un preocupante video en sus redes, en el que -con dificultad para hablar- relata que está hospitalizado y requiere de medicamentos tanto para despertar como para dormir.

"Quién se hubiera imaginado que un procedimiento dental me iba a dejar en la unidad de cuidados intensivos", parte contando, pero luego toma un tono pesimista y agradece la vida que ha vivido.

"Y si me pasa algo, porque me tuvieron que dar adrenalina para despertarme y ahora morfina, estoy contento con la vida que tuve. Gracias a toda la gente que estuvo en mi vida y no sé qué va a pasar acá, estoy cansado. Gracias a los amigos que tuve en el camino. Uno puede crear su propia familia", afirma en la grabación, que geolocaliza en Londres.

Yunge participó en el reality "Perla, tan real como tú" de Canal 13, emitido entre 2011 y 2012, y posteriormente se convirtió en un personaje reconocido en la farándula nacional y en redes sociales, principalmente por diversas polémicas.